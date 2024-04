Tanti ospiti speciali quest’oggi all’U-Power per Monza-Napoli: oltre agli avvistati Paulo Sousa e il dirigente Leonardo, ci sarà - come svelato da Niccolò Schira - anche il tecnico Alessio Dionisi. L’ex tecnico del Sassuolo, attualmente svincolato, è tra i nomi accostati alla panchina lombarda per il post-Palladino.