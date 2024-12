Mirror - C'è il Napoli su Kiwior! Ma l'Arsenal fa muro: la situazione

Calciomercato SSC Napoli - Gli agenti del difensore dell'Arsenal hanno risposto, sul futuro del calciatore Jakub Kiwior, al Mirror. Ricordiamo che il centrale piace anche al Napoli. E che l'estate scorsa l'Arsenal ha rifiutato le proposte di prestito per Jakub Kiwior, ma l'interesse di diverse squadre per il nazionale polacco non è diminuito, dato che ha giocato solo una partita da titolare in Premier League finora in questa stagione.

Calciomercato Napoli: il futuro di Kiwior

Ma come svela il Mirror, l'Arsenal dovrebbe resistere alle offerte di gennaio per Jakub Kiwior:

"Nelle ultime settimane, l'entourage di Kiwior ha ricevuto ancora una volta richieste sulla disponibilità del loro assistito a causa della sua mancanza di minuti in questa stagione. Il Napoli è nella lista dei potenziali corteggiatori, anche se devono ancora entrare in trattative formali, contrariamente a quanto riportato, mentre anche AC Milan, Inter e Juventus osservano la situazione del 24enne.

"Tuttavia, l'Arsenal è fermo alla situazione di agosto quando ha detto al giocatore e ai suoi agenti di FairSport che non gli sarebbe stato permesso di lasciare il nord di Londra in seguito a varie proposte. Mentre il polacco rimane ai margini della squadra di Arteta, l'Arsenal apprezza ancora la sua versatilità e preferisce tenere Kiwior almeno fino alla fine della stagione, quando il suo futuro potrebbe essere rivalutato. La sensazione interna all'Arsenal è che dovranno massimizzare l'utilizzo della loro squadra se vogliono avere successo nella stagione in corso e le uscite non sono una necessità. Kiwior può giocare sia come difensore centrale che come terzino sinistro e ha goduto di una notevole serie di partite la scorsa stagione tra febbraio e marzo quando si è assicurato un posto da titolare come terzino. Probabilmente sarebbero necessari rinforzi difensivi all'Arsenal per ammorbidire la sua posizione di trasferimento, a meno che non ricevano un'offerta competitiva che è stata considerata semplicemente troppo buona per rifiutarla".