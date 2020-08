Mirabelli: "Napoli di Gattuso forte, non devono avere paura del Barca. Osimhen perfetto per Rino, ho voglia di tornare"

Massimo Mirabelli, ex ds del Milan, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Gattuso sta preparando la partita nei minimi dettagli. Squadra forte e di qualità quella del Napoli, bisogna solo avere tanto coraggio e nessuna paura. Può arrivare una dolce sorpresa al termine del match. Rino ha vinto una finale di Coppa Italia, poi le restanti partite di campionato non è stato facile gestire energie mentali e fisiche. Sono sicuro che riuscirà ad entrare nella testa dei calciatori per affrontare la partita col Barcellona. Milik è un grandissimo attaccante, il doppio infortunio non ha aiutato il calciatore. E’ uno dei più forti in Europa. Stando in scadenza di contratto e con queste situazioni è anche normale perdere la concentrazione o essere distratti. Per il gioco di Rino uno come Osimhen è un calciatore perfetto. Ho voglia di tornare nel calcio ma con un gran progetto e duraturo. Al Milan avevamo svolto un gran bel lavoro. Pronto ad accettare un posto, ma uno serio e non il primo che capiti”.