Il Mattino - Trattativa ripartita, la Roma offre 5mln con bonus al polacco e 25 al Napoli: questa settimana può sbloccarsi la cessione Milik

Calciomercato Napoli - Riprende quota il trasferimento di Milik alla Roma. Dopo una fase di stallo, si va verso un'offerta dei giallorossi al polacco che l'attaccante dovrebbe poter accettare, o comunque aprire al dialogo.

Dell'apertura di Arek Milik alla Roma, ne parla l'edizione odierna de Il Mattino:

"Pronta l'offerta di 4.5 milioni a stagione (5 con i bonus) e in tal senso si va verso l'apertura del centravanti polacco (che si era irrigidito sulle sue posizioni dopo non essere stato convocato contro il Pescara), intanto è ripreso il discorso tra i due club sulla base più o meno di 25 milioni. Under non entrerà nella trattativa e c'è ora da trovare l'intesa tra Napoli e Roma sulla cifra dell'operazione.

Il discorso potrebbe sbloccarsi in questa settimana, saltata l'opzione Juve, quella gradita dal primo momento dal centravanti del Napoli, ora l'opportunità più concreta è quella di un trasferimento in giallorosso e la situazione è legata al discorso della cessione di Dzeko: la Roma infatti affonderà in maniera definitiva solo appena sarà sicura la cessione del centravanti bosniaco (c'è la Juve). Milik è fuori dal progetto tecnico azzurro, non è stato convocato per le ultime due amichevoli: Arek ha il contratto in scadenza 2021 ma per lui in azzurro non ci sarà più spazio anche se restasse. Al centro dell'attacco il Napoli ha puntato per la prossima stagione su Osimhen, Mertens e Petagna".