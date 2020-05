Milik-Juventus, Tuttosport: i bianconeri studiano le contropartite, in Sudamerica si vocifera di Cuadrado al Napoli

Calciomercato Napoli - L’Atletico Madrid prova a infilarsi tra la Juventus e Arkadiusz Milik, secondo Tuttosport:

“In cima ai pensieri di Milik c’è sempre il desiderio di ritrovare Sarri. La pista è concreta, però di scontato non c’è ancora nulla. Il dg Paratici dovrà trovare un accordo con De Laurentiis, che lo valuta non meno di 40-50 milioni. La Juventus ragiona su diversi nomi: oltre a Rugani, Luca Pellegrini e Romero, in Sudamerica si vocifera di Cuadrado. Tutti incastri che per il momento non sembrano scaldare gli ambienti azzurri. De Laurentiis punta a monetizzare al massimo l’eventuale cessione”