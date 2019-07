Milik-Betis, da Siviglia: "Il Napoli chiede troppo, operazione difficile. Ora si punta Iglesias"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Josè Antonio Espina, inviato Betis Siviglia per AS:

"Milik al Betis? Non credo sia possibile perchè il Napoli per il giocatore chiede tanti soldi. Milik è caro, il Betis ha come obiettivo Borja Iglesias, ma se fa fatica a pagare il giocatore 28 milioni di euro, figuriamoci se può presentarsi dal Napoli e chiedere Milik.

Milik aveva un mezzo accordo col Napoli: se non avesse fatto bene, il club lo avrebbe venuto già a gennaio, poi però il polacco ha iniziato a segnare e ad oggi è quasi impossibile che il Betis spenda 50 milioni per Milik.

Fabian è un fuoriclasse, lascerà il segno perché diventerà uno dei centrocampisti più forti. L'interesse del Real è vero e questo significa che Fabian vale già più di 100 milioni".