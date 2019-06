Milenkovic-Napoli, prima offerta ufficiale alla Fiorentina! Gazzetta: affare in standby, a certe cifre De Laurentiis preferisce altro

Calciomercato Napoli - Il club azzurro è molto attivo sul mercato dei difensori, a prescindere dal centrale greco della Roma Kostas Manolas. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club sta valutando più situazioni per capire dove poter intervenire.

"I dirigenti hanno presentato un’offerta alla Fiorentina per Nikola Milenkovic: 20 milioni di euro cash, ma la Viola ne chiede 30. Ed allora, anche questa ipotesi resterà in sospeso, perché a queste cifre Aurelio De Laurentiis opterà per Manolas che ha maggiore esperienza (il suo nome è in cima alla lista dei preferiti di Carlo Ancelotti) o per Aké che ha disputato una grande stagione con il Bournemouth ed è nel giro della nazionale olandese"