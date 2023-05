Milan, telenovela Leao agli sgoccioli: arriva la decisione finale

Calciomercato - Potrebbe essere agli sgoccioli la telenovela Rafael Leao in casa Milan, con un esito positivo per il club rossonero.

Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ci sarebbe un’intesa per il rinnovo contrattuale sulla base di 5 anni con 7 milioni di euro netti a stagione. In scadenza quest'estate, il talento lusitano va dunque verso un futuro ancora milanista e a prescindere - salvo sorprese - dalla qualificazione in Champions a oggi a rischio per gli uomini di Stefano Pioli.