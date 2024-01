Messaggero Veneto, Martorano a CN24: "Perez-Napoli? Non solo l'Udinese, c'è un problema con l'Atletico: ecco il prezzo"

Stefano Martorano, giornalista del Messaggero Veneto è intervenuto alla trasmissione CalcioNapoli24Live soffermandosi sulla trattativa tra Napoli e Udinese per il difensore Perez:

Il prezzo di Perez? Non meno di 20 milioni, è una indicazione precisa. Il prezzo è questo, l'Udinese non può gestire da sola il suo cartellino. L'Atletico Madrid a fine stagione può ancora esercitare il diritto di recompra. A fine stagione, al primo di luglio può prendersi il giocatore a 11 milioni e mezzo: una vendita anticipata può comportare una decurtazione del profitto, ammesso che l'Atletico di Madrid sia convinto di accettare la cessione adesso. Bisogna ottenere il sì, se il diritto di recompra ce l'ha l'Atletico allora bisogna ottenere il consenso degli spagnoli. L'Udinese non ha il diritto di contro-recompra, non può vendere da sola il calciatore.

Il calciatore è esploso nel ruolo di centrale, prima giocava da braccino di destra e di sinistra. Da quando Bijol si è infortunato si è avuto l'intuizione di metterlo centrale e il ragazzo ha migliorato in maniera esponenziale il suo rendimento. Questo è sotto gli occhi di tutti. Prima era meno discilplinato con ammonizione sciocche, adesso si gestisce molto meglio. L'Udinese ha così trovato un equilibrio in difesa, almeno nel terzetto.