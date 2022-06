Da Roma - Nuovo contatto Mertens-Sarri: il tecnico ha chiesto di abbassare le pretese

Calciomercato Napoli. Dries Mertens ed il Napoli, una storia d'amore che presto potrebbe finire. Il centravanti belga e De Laurentiis sono distanti sulle cifre del rinnovo e ad oggi l'addio a fine mese sembra scontato.

Sarri Mertens Lazio

Mertens-Lazio, Sarri torna alla carica

Sul belga ci sono diverse società interessate, tra le quali anche la Lazio di quel Maurizio Sarri che ha cambiato la carriera a Mertens reinventandolo centravanti. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tecnico ex Napoli sarebbe tornato all'assalto del suo pupillo: non convinto di Cabral, Sarri ha contattato nuovamente Mertens per chiedergli di abbassare le pretese economiche (chiede 4 milioni a stagione) pur di averlo con sè alla Lazio. Ora la palla passa all'attaccante che dovrà comunicare una risposta.