Mertens-Salernitana, Bargiggia svela: "Ecco perché difficilmente giocherà in Serie A"

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di Dries Mertens? Ci prova la Salernitana, ma va verso il trasferimento all'estero secondo le ultime notizie.

Futuro Mertens, parla Bargiggia

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato:

"Mertens? Credo che abbia sbagliato i tempi e si sia sopravvalutato da solo, facendo quella richiesta quasi ritenuta provocatoria dal Napoli. Non si può rimpiangere un giocatore di 35anni, nonostante l'affetto verso di lui sia importante da parte dei napoletani. Questo nostalgismo è eccessivo, bisognerebbe parlarne il meno possibile perché è normale che ci sia un ricambio. Mertens alla Salernitana? Onestamente non ho verifiche dirette. Quello che mi arriva è che difficilmente il belga giocherà ancora in Italia, ma non ne sono sicuro. I segnali che arrivano sono questi, ci si guarda in giro soprattutto all'estero. La Salernitana si sta muovendo più sui giovani, non so se prenderebbero un calciatore come Dries che ha 35 anni".