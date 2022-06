Mertens-Roma, offerti meno soldi di ADL: 1+1 con una clausola particolare e 10% bonus firma!

Calciomercato Napoli le ultimissime sul rinnovo di Dries Mertens. In uscita dal Napoli calcio (a meno di ripensamenti) il belga va a caccia di offerte allettanti E i giallorossi sono alla ricerca di una punta in grado di giocare in tutti i ruoli dalla trequarti in su Mertens, segnali alla Roma. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport si prospetta un affare modello Matic con Mourinho che vuole giocatori di esperienza. Il club riflette ma non intende offrire più di due milioni e bonus, proposta inferiore a quella avanzata da De Laurentiis che tra parte fisse e bonus raggiungili pare superi i due milioni. Il nodo in questo caso è sulla durata e il bonus alla firma con commissione da riconoscere agli agenti.

Esultanza Mertens figlio

Mertens-Roma, la proposta economica

La Roma tratta con Dries Mertens. Non significa che lo prenderà ma è l’indizio di una riflessione strategica: Mourinho sarebbe felice di avere un giocatore esperto, anche avanti con gli anni, per ogni ruolo.