Mertens e il rinnovo, ufficialità in arrivo: i dettagli del nuovo contratto

Calciomercato Napoli - Dries Mertens e l'azzurro, c'è il lieto fine. Come infatti ribadisce anche La Repubblica oggi in edicola, il talento belga, alla fine, va dritto verso il rinnovo contrattuale. Il quale sarà per due stagioni, dunque fino al 2022.

Mertens-Napoli, le cifre dell'accordo

Dopo mesi di incomprensioni e cattivi pensieri, ieri è bastato semplicemente un faccia a faccia tra il calciatore e Aurelio De Laurentiis. Senza intermediari o procuratori, a testimonianza di un rapporto sincero, ed è stato così che si è trovata la quadra. Perché manca solo l'ufficialità, ma l'intesa è stata trovata: il giocatore guadagnerà 4 milioni a stagione, avrà un bonus alla firma di 2,5 milioni più 500 mila euro in base ai gol e alla qualificazione in Champions.