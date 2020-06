Mertens-Napoli, il retroscena Gazzetta: Dries ha ringraziato Conte e Lukaku, decisivo il rilancio last-minute di ADL per fargli cambiare idea

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Mertens: "L’Inter è stata bruciata sul più bello, quando ormai sembrava aver trovato il primo rinforzo di un attacco che il prossimo anno rischia di essere rivoluzionato. Al biennale da cinque milioni a stagione che aveva proposto Marotta, De Laurentiis ha risposto con un biennale con opzione sul terzo anno da 4,5 milioni, con un “premio” alla firma di altri due milioni. A quel punto non c’è stata più storia: Mertens ha ringraziato l’Inter e Conte della stima e dell’interesse e spiegato all’amico Lukaku i suoi motivi, facili da comprendere per chi – come Dries e Romelu – sa legarsi alle persone in modo speciale. L’amore dei napoletani non poteva essere tradito sul più bello, a un passo – o meglio a un gol – dal record all time nella storia dei marcatori azzurri. L’ipotesi Inter lo affascinava, l’idea di riformare a Milano la coppia d’oro con Lukaku che ha portato il Belgio al primo posto del ranking Fifa lo stuzzicava. Ma il tutto è sempre stato subordinato alla possibilità di rinnovare col Napoli. A quel finale diverso che sognavano i tifosi. Lui aveva già scelto: il suo cuore a quell’hashtag valeva più di mille parole e di un rinnovo".