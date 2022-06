Sky - Mertens andrà all'estero! Aveva chiesto 9 milioni di euro lordi all'anno

Calciomercato Napoli, aggiornamenti sul futuro di Mertens da parte di Sky Sport, dove oggi in diretta hanno commentato le dichiarazioni dell'attaccante belga in conferenza stampa.

Dove giocherà Mertens?

C'era stato un interessamento della Lazio, che però non si è concretizzato. Mertens probabilmente andrà all'estero. È questa la risposta di Sky Sport a chi si chiede dove giocherà Mertens l'anno prossimo.

A proposito delle parole di Mertens, il giornalista Massimo Ugolini dichiara: "Sono parole d'addio che segnano una linea di demarcazione abbastanza netta tra ciò che poteva essere e ciò che non è stato. Mertens e il Napoli non possono lasciarsi così, il botta e risposta sulla mail, le dichiarazioni forse inopportune da parte del club, non giuste nei tempi e nei modi. Il Napoli non riuscirà ad accontentare le richieste economiche del giocatore, con una richiesta di circa 9 milioni di euro lordi all'anno: la distanza è troppo ampia e le parole di Mertens prefigurano l'addio.

Dries Mertens

Se il Napoli farà un sacrificio, lo farà per Koulibaly e non può sostenere due stipendi così pesanti considerate le nuove politiche sui costi. Aspettiamo comunque l'incontro tra Mertens e il presidente De Laurentiis, ma se ci fosse stata la volontà di trattare il presidente non averebbe fatto quelle dichiarazioni in conferenza stampa alla presentazione del ritiro di Castel di Sangro e il giocatore non avrebbe inviato quella mail tramite avvocati in quel momento".