Mertens-Chelsea, Gazzetta: De Laurentiis ci pensa bene, i Blues aspettano una risposta che dovrebbe arrivare entro oggi

Calciomercato Napoli - E' chiaro che dopo aver speso oltre 100 milioni di euro, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrà la necessità di rientrare da questa spesa. E lo farà attraverso alcune cessioni importanti, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Dagli addii di Callejon e Mertens non riceverà benefici: sono a scadenza. Per l' attaccante belga c'è comunque l' offerta del Chelsea, pronto a pagare un indennizzo tra i 5 e i 6 milioni di euro per averlo subito. De Laurentiis ci penserà bene, anche perché il giocatore potrebbe ritornare utile da qui al termine della stagione. Il club inglese aspetta una risposta che dovrebbe arrivare entro oggi"