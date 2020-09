Meret resta a Napoli, Repubblica: incredibile mossa del club pur di trattenerlo

Calciomercato Napoli - Parma-Napoli, toccherà ad Alex Meret domenica pomeriggio al Tardini. Eppure il portiere azzurro, come racconta La Repubblica oggi in edicola, avrebbe preferito andare altrove considerando il continuo ballottaggio con David Ospina:

Meret ed Ospina. A Parma è favorito il 23enne friulano che ha provato a chiarire il suo futuro con la presenza del suo procuratore Pastorello durante il ritiro a Castel di Sangro: c’è l’Europeo all’orizzonte e Meret avrebbe tanto preferito una continuità di impiego per garantirsi la maglia della Nazionale. Avrebbe accettato pure l’ipotesi del prestito, ma le condizioni dettate dal Napoli di fatto assomigliavano un’incedibilità mascherata: 10 milioni di euro (senza diritto di riscatto) per schierarlo 12 mesi, addirittura 50 per una cessione a titolo definitivo. Difficile trovare corteggiatori a queste cifre: nel mercato del Covid i prezzi sono tutti al ribasso e nessuno avrebbe investito queste cifre per un portiere di grande talento, sì, ma a caccia della definitiva consacrazione al termine di una stagione non positiva.