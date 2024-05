Meret: "Futuro? C’è voglia di riscatto, parlerò con il Napoli e prenderò la decisione migliore per me e per il mio futuro"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante il post-partita di Napoli-Lecce, è intervenuto in mixed zone il portiere del Napoli Alex Meret, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La squadra ha dato tutto, il gruppo è sempre stato unito anche nelle difficoltà: è mancata la continuità che porta fiducia e risultati, non siamo mai riusciti a fare tre vittorie di fila e mentalmente non è stato facile: dispiace a tutti, a noi in primis, nonché società e tifosi, ma dobbiamo pensare solo a ripartire.

Futuro? Sicuramente c’è voglia di riscatto, non è stato un campionato da Napoli e vogliamo fare meglio. Adesso parlerò con la società e prenderò la decisione migliore per me e per il mio futuro, deciderò in serenità”