Meret addio? Gazzetta: il Napoli eserciterà l'opzione e lo metterà sul mercato, è già in arrivo il suo sostituto

Calciomercato SSC Napoli - La domanda, tra i tifosi, è: come ha fatto il Napoli a passare da macchina tritatutto a peggior squadra con lo scudetto sul petto in così poco tempo? Aurelio De Laurentiis si trova di fronte a un bivio: rivoluzionare la squadra oppure no? C'entra anche il portiere Alex Meret.

Meret via dal Napoli?

Secondo quanto raccontato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola, in bilico la posizione del portiere Alex Meret: nel suo contratto in scadenza c'è una opzione di rinnovo di un anno che verrà esercitata, ma finirà sul mercato visto che è in arrivo Elia Caprile attualmente in prestito all'Empoli.