Mercato Serie A, Bargiggia: "Il Sassuolo ha chiuso per Moro e prova per Lucca, la Juventus ha fatto un azzardo"

Ultime mercato - A “1 Football Club” in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset ed attualmente nella squadra di Udinese TV.

Affari più caldi dell'ultimo giorno

"Questa mattina il Sassuolo, che è una società avanti almeno qualche anno rispetto agli altri club italiani, ha chiuso con il Padova per il giovane attaccante Moro, che rimarrà in prestito al Catania. In questo momento vi è un incontro con il Pisa per il giovane Lucca. Grande mercato, quello del Sassuolo, che ha anche 'ceduto bene' facendo partire Boga e Goldaniga. La Juventus dovrebbe aver trovato una collocazione per Ramsey. Ieri si parlava di Wolverhampton ma, ora, l'opzione più probabile porta ai Rangers Glasgow. A quel punto i bianconeri andrebbero su Nandez. La Juventus ieri ha bloccato Gatti del Frosinone. Occhio alla Lazio, resta viva l'ipotesi Miranchuk, è una corsa contro il tempo. La Salernitana continua a sistemare gli ultimi tasselli"