RAI, Venerato: "Prima offerta del Napoli per Petagna, la SPAL valuta: le cifre e i dettagli. Llorente può partire"

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione "La domenica sportiva". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Politano atteso domani a Roma per le visite mediche: 2 milioni per i prossimi 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni e 2 milioni di bonus. 2.2 milioni più bonus, invece, al calciatore. Il Napoli sta valutando di acquistare un attaccante: prima offerta di 21 milioni alla SPAL per Petagna. I ferraresi stanno valutando. Se dovesse essere accettata questa offerta, allora in tal caso potrebbe salutare Fernando Llorente. Ghoulam ha detto che preferisce restare a Napoli e curarsi".