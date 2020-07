Mercato Napoli, Tuttosport: non si esclude il rilancio di Lozano, ma il club preferirebbe darlo anche in prestito. Giuntoli e Gattuso hanno due nomi in mente

Ultime mercato Napoli - Se il Napoli riuscisse a prendere Osimhen dal Lille per una somma complessiva di 60 milioni (40 cash più Ounas), allora anche gli esterni d’attacco sarebbero tre secondo quanto raccontato dall’edizione odierna di Tuttosport:

“Insigne, Politano e Callejon, se il club dovesse riuscire in extremis ad avere il rinnovo biennale di José. Nel caso contrario, non può essere escluso il rilancio di Lozano (ma per il club sarebbe preferibile cederlo anche in prestito per permettergli di fare chilometraggio) o altrimenti uno degli esterni, bravi ma nella condizione di extracomunitari. Boga e Rashica sono i due preferiti da Giuntoli e Gattuso, anche se non possono essere trascurati sia Under che Everton”