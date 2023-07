Svariate squadre hanno mostrato interesse nei confronti del centravanti azzurro Giuseppe Ambrosino. Bagarre in Serie B: Cittadella lo rivorrebbe dopo l'ultimo prestito.Anche il Palermo ha mostrato interesse per l'ex Como ma attualmente la squadra siciliana dispone di ben 3 centravanti, anche il Catanzaro neopromosso in serie cadetta ha richiesto il giocatore mentre è stato segnalato un timido sondaggio in Serie A, da parte del Frosinone. A dichiararlo sono i colleghi di Spazio Napoli.