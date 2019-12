Mercato Napoli, Torreira la priorità ma Giuntoli valuta le alternative, occhi su Wylan Cyprien del Nizza: scoglio clausola, tutti i dettagli [ESCLUSIVA]

Ultime notizie mercato Napoli - Continua il lavoro minuzioso di ricerca di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, che sta cercando in ogni modo di regalare a Gennaro Gattuso i rinforzi giusti, soprattutto in mezzo al campo. La priorità resta Lucas Torreira dell'Arsenal, in grado di abbinare quantità e qualità, oltre ad una conoscenza importante del calcio italiano visti i suoi trascorsi in Italia con le maglie di Sampdoria e Pescara. Al di là di questo, però, in maniera del tutto inevitabile la dirigenza partenopea sta valutando le alternative ed a tal proposito va registrato un nuovo profilo finito sul taccuino del ds azzurro.

Giuntoli su Cyprien del Nizza

Si tratta di Wylan Cyprien del Nizza: è un mediano in grado di garantire muscoli ed è tra le rivelazioni delle ultime due edizioni della Ligue 1 (l'anno scorso otto centri per lui). Sempre titolare in campionato, ha già trovato la via del gol sei volte, a conferma delle sue doti di inserimento e balistiche, che gli consentono spesso di essere un fattore anche sui calci da fermo. Sa agire sia da vertice basso di un centrocampo a tre che da interno. C'è un aspetto da non sottovalutare, però: nel suo contratto, che scadrà nel 2021, con il Nizza c'è una clausola rescissoria pari a 30 milioni di euro che rappresenta uno scoglio in questa operazione.