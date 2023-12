Calciomercato Napoli - Napoli-Monza prima, poi analisi sul futuro, mercato da attivare, ritocchini con cui intervenire per andare oltre. Ne parla il Corriere dello Sport.

Mercato Napoli, summit con la Salernitana

Alessandro Zanoli ha il Genoa in testa, dietro il capitano Giovanni Di Lorenzo rischia di rimanere il vuoto. Serve una alternativa: per il quotidiano c’è stato un summit telefonico con la Salernitana per il 28enne Pasquale Mazzocchi, senza ignorare una pista in casa Verona, che porta a Marco Davide Faraoni.