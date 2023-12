Mercato Napoli, si lavora per un poker di colpi: in difesa spunta un'opzione dall'Arsenal in Premier League

Calciomercato Napoli - Il Napoli insegue il riscatto su due versanti: il campo e il calciomercato. Da questo punto di vista, scrive il Corriere del Mezzogiorno, le cose sono abbastanza chiare.

Il centrocampista serbo dell'Udinese Lazar Samardzic è il nome più concreto per colmare il vuoto lasciato da Eljif Elmas, il Napoli sarebbe pronto ad investire 25 milioni di euro bonus inclusi:

"Non è l’unico colpo work in progress per l’inverno, il Napoli lavora anche per altri tre innesti: il terzino destro, il difensore centrale veloce (Tomiyasu dell’Arsenal è un’opzione) e il centrocampista di spessore fisico, con caratteristiche alla Anguissa"