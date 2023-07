Mercato Napoli, la strategia di De Laurentiis per un eventuale centravanti

Calciomercato Napoli - Ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha riunito tutto il vertice societario per modulare le strategie di mercato. Oltre all’amministratore delegato Andrea Chiavelli, c’erano il capo scouting Maurizio Micheli e il tecnico Rudi Garcia come racconta la Gazzetta dello Sport.

"De Laurentiis non vorrà farsi prendere per la gola - se dovrà comprare un centravanti, significa che avrà venduto il proprio per una cifra di almeno 150 milioni di euro - e dunque se si arriverà a quel momento si dovrà avere più opzioni per non spendere troppi soldi. In questo senso gli interessamenti in Premier del danese Rasmus Hojlund, classe 2003, dell’Atalanta, con valutazioni elevatissime, lo allontanano dai progetti del Napoli"