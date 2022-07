Mercato Napoli, l'identikit di Giuntoli se parte Zielinski: due idee nella mente del ds

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli sta iniziando a fare una serie di considerazioni tattiche dovendosi guardare intorno per sostituire Zielinski.

Se Zielinski dovesse lasciare direzione Londra il Napoli potrebbe virare sul “vecchio” 4-2-3-1:

"Le scelte sarebbero orientate verso un incursore o un trequartista ma non su una mezzala. Dovesse uscire Zielinski il profilo per sostituirlo potrebbe essere Barak, per la capacità di inserimento alle spalle della difesa, ma anche un vero e proprio “dieci” alla Raspadori, con rivoluzione in mediana. Una soluzione che potrebbe apparire ardita ma alla quale il Napoli sta pensando"