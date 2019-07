Sportitalia - Il Napoli torna alla carica per Rodrigo, missione in Spagna di Giuntoli anche per lui! E' una priorità, il Valencia abbassa la richiesta

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La missione di Giuntoli in Spagna nasconde un retroscena relativo a Rodrigo: il direttore sportivo ha voluto lavorare per l’attaccante della Nazionale spagnola. Si è abbassata la richiesta del Valencia dal momento che Ancelotti vuole fare un doppio colpo in attacco. Rodrigo è considerato una priorità per il Napoli ed è disposto al trasferimento".