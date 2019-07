Sportitalia - James Rodriguez promesso al Napoli ma il Real resiste, no al prestito: serve tempo. Doppio colpo finanziato in attacco da queste cessioni

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“L’idea del Napoli è di prendere due attaccanti ed un centrocampista. James Rodriguez si è promesso al Napoli e viceversa ma il Real Madrid sta facendo resistenza all’ipotesi del prestito. Per questo Ancelotti predica calma. La cifra per finanziare il doppio colpo arrivano da cessioni di calciatori come Ounas, Verdi, Inglese, Hysaj, Mario Rui. Per James Rodriguez bisogna aspettare un po’".