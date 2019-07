Sky - James-Napoli, la trattativa va avanti: c'è fiducia, intesa da trovare con il Real. No di Icardi agli azzurri per ora

Mercato Napoli - Senza ombra di dubbio in casa Napoli in questi giorni uno dei nomi più caldi in senso assoluto in ottica mercato è quello del fantasista di proprietà del Real Madrid James Rodriguez. Gli azzurri seguono il colombiano ormai da tempo ed hanno il "sì" del ragazzo, ma le voci di ieri relative all'interesse dell'Atletico Madrid per "El Bandido" hanno spaventato e non poco la piazza. Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio a tal proposito a Sky Sport 24 nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli continua a trattare per James. Gli azzurri sono convinti di avere il “sì” del calciatore e questo comporta una fiducia importante per il club partenopeo. Trovare l’accordo con il Real Madrid non è facile perché gli spagnoli sanno di poter monetizzare. Il prestito sarebbe non riduttivo per le casse dei galacticos perché sarebbe oneroso e corrispondente agli ammortamenti del Real".

Calciomercato Napoli, il punto su Icardi e Rodrigo