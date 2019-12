UFFICIALE - Straordinario colpo del Borussia Dortmund: preso Haaland dal Salisburgo! Piaceva anche al Napoli

Ultime notizie mercato Napoli - Parte con il botto il calciomercato del Borussia Dortmund, con il club giallonero che ha appena ufficializzato l'arrivo di Erling Braut Håland, straordinario centravanti dei record ormai ex Salisburgo ed autore di 28 gol in questa prima parte di stagione tra campionato e coppa austriaci e Champions League. Di seguito il tweet con il quale il club tedesco ha ufficializzato questo colpo. Il calciatore era seguito anche dalla Juventus e dal Napoli in Italia.