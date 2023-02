Mercato Napoli, grazie a Petagna possono arrivare oltre 10mln! I dettagli

In uscita sul mercato estivo il Napoli ha chiuso un’altra operazione che porterà, visto come stanno andando le cose, almeno altri 10 milioni nelle casse azzurre. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Mercato Napoli, possono arrivare oltre 10mln!

Il Monza in estate ha acquistato in prestito oneroso a 2,5 milioni l'attaccante Andrea Petagna. Ed il diritto di riscatto, fissato a 10,5 milioni, diventerà obbligo in caso di salvezza del club - in questo momento a 12 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Il Napoli si è garantito inoltre un bonus ulteriore di un milione di euro, per due stagioni, nel caso il Monza si salvasse anche nel 2023-24 e nel 2024-25.

