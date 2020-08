Mercato Napoli, Gazzetta: vengono trattati almeno otto giocatori in entrata! Gattuso ha avuto assicurazioni dal club

Garanzie tecniche? L'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, secondo la Gazzetta dello Sport, ne ha avute eccome:

"Tra gennaio e luglio, De Laurentiis ha definito gli acquisti di 6 giocatori. Manca ancora qualcosa per completare l’organico. Si trattano Gabriel, per il quale Gattuso s’è raccomandato, Under, Veretout, Karbownik, Sokratis, Reguilon, Brekalo, Lyanco, ma nulla verrà definito se non si cederanno almeno un paio dei giocatori in lista di partenza, ovvero, Koulibaly, Allan, Milik e Ghoulam. L’allenatore ha avuto assicurazioni dal club: c’è la volontà di rinforzare l’organico"