Mercato Napoli, Gazzetta: De Laurentiis vuole vendere prima di ogni altra cosa! La sua politica è chiara

Le strategie di mercato del Napoli hanno dei punti chiave: le richieste di Gattuso, le operazioni affidate all’intuito di Giuntoli e il giudizio di De Laurentiis, l’ultima parola prima di definire qualsiasi affare. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"I suoi sì o no orientano, generalmente, l’attività del club e le trattative di compravendita. Il Napoli ha più impegni, in questo periodo. Ci sono operazioni che richiedono decisioni immediate o quasi che, tuttavia, non generano ansia nel presidente che ragiona senza condizionamenti o pressioni. Il massimo dirigente pesa le parole per quelle che sono, dà loro un’importanza relativa. Tanto la sua politica è chiara. Dopo aver acquistato sei giocatori, tra gennaio e luglio, adesso vuole vendere prima di ogni altra cosa"