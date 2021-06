Ultime notizie calcio mercato - E' ormai noto che per la fascia sinistra la priorità per il Napoli è Emerson Palmieri, attualmente in forza al Chelsea e protagonista con l'Italia ad Euro 2020. Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, però, oltre all'Inter ed agli azzurri, anche la Lazio starebbe pensando all'ex Roma. Se i blues apriranno alla cessione in prestito, il club biancoceleste proverà a battere la concorrenza.

Emerson Palmieri Chelsea