Mercato Napoli, Costa ceduto in Lega Pro: i termini dell'accordo

Filippo Costa ha espresso al Napoli la volontà di giocare nel Vicenza: l'accordo col Napoli c'è, manca solo l'ufficialità. Il terzino ex Foggia sembra potersi considerare a tutti gli effetti,un giocatore biancorosso, era stato avvicinato dal Lane già la stagione scorsa. La trattativa era già stata confermata da Biancorossi.net, il quale svela che il giocatore di Noventa Vicentina è stato attenzionato negli scorsi giorni dal Pescara, la volontà del calciatore ha giocato un ruolo fondamentale ai fini della chiusura della trattativa. Costa, alla squadra adriatica, avrebbe preferito l'aria di casa dello stadio Romeo Menti, Costa potrebbe arrivare a titolo definitivo per i prossimi due anni in biancorosso,