Mercato Napoli, colpo in prospettiva in Serie A: De Laurentiis studia il momento giusto per l'affondo decisivo

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, all'allenatore del Napoli Rudi Garcia piacciono i giocatori duttili, capaci di poter fare il 4-3-3 ed il 4-2-3-1. In Serie A ci sono due giocatori che piacciono.

La via francese porta a Maxime Lopez del Sassuolo e a Lucas Tousart dell'Hertha Berlino che Garcia ha allenato a Lione:

"Più costosi Teun Koopmeiners e Lazar Samardzic. Al momento il Napoli non ha abbozzato una trattativa perché l’olandese è valutato 40 milioni dall’Atalanta. Discorso simile per il serbo dell’Udinese: classe 2002, nelle ultime due stagioni ha lasciato ottime impressioni in A, attirando parecchie attenzioni. Il Napoli valuterà il momento giusto per affondare i colpi"