Mercato Napoli, c'è la tentazione di prendere un altro centrale difensivo: spunta il nome

Calciomercato Napoli - La tentazione di prendere un altro difensore c'è sempre, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino. Come Simakan del Lipsia. Ma i tempi stringono.

Badoe Sambague, agente di Mohamed Simakan, difensore 23enne del Lipsia nel mirino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Live condotto da Vincenzo Credendino e Ciro Novellino:

"Gli inizi di Simakan? All'inizio non è stato assolutamente facile: Marsiglia, Strasburgo, quanti impegni senza una remunerazione economica adeguata. Ci sono stati dei momenti difficili che ci portavano a mollare. Invece lui è andato avanti, noi ci credevamo. La famiglia soprattutto ci credeva e l'ha spinto.

La svolta quando c'è stata? Quando Paolo Maldini osservandolo ha detto: questo è un giocatore, può arrivare a grandi livelli. Infatti è stato in orbita Milan, ad oggi lui è un perno del Lipsia. Una svolta ulteriore è arrivata con l'arrivo al Lipsia nel 2021 sul piano della personalità. E' arrivato ad un punto di maturità, quello che forse mancava: il passaggio da ragazzo a uomo.

Per un difensore giocare in Italia è importante per la carriera, l'aspetto tattico è altamente formativo. Contatti col Napoli? Non posso rispondere, però c'è stato in passato qualche contatto. Il Napoli è un club importante che gli permetterebbe un ulteriore step per la sua carriera. Ci sono stati dei contatti in passato col Napoli e anche con l'Inter e il Milan. Lui è un difensore che può piacere, i contatti ci sono e sono anche frequenti.

Il suo prezzo? La sua valutazione è di 60 milioni di euro. Poi dipende dal club che intavola la trattativa: un top team dalla Francia si è presentata dal Lipsia. La valutazione oscilla da 40 milioni, sino ai 60 milioni".