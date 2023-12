Mercato Napoli, rivoluzione senza precedenti nell'era De Laurentiis! Ecco budget e nomi

Calciomercato Napoli - Rivoluzione in vista in casa Napoli, già a gennaio. Arriveranno infatti due difensori e due centrocampisti, con la speranza di poter salvare questa stagione tramite la sessione invernale ormai alle porte. Come riporta Il Mattino, ci sarà una rivoluzione senza precedenti nell’era De Laurentiis ma necessaria per come si sono evolute le cose.

Mercato Napoli, budget e nomi per gennaio

Il budget sarà di 30 milioni di euro a cui saranno aggiunti i 25-30 della cessione di Elmas. Priorità al difensore centrale e nel mirino ci sono Jakub Kiwior dell’Arsenal valutato 25 milioni o Clement Lenglet dell’Aston Villa che potrebbe arrivare in prestito. Sullo sfondo anche la vecchia-grande idea Giorgio Scalvini dell’Atalanta però difficile a gennaio, considerando anche una valutazione di 40 milioni di euro.

Nel frattempo - riporta sempre Il Mattino - il Napoli ha chiesto Jaka Bijol all’Udinese e dalla stessa potrebbe giungere anche Lazar Samardzic. Sulla destra due i nomi caldi: Pasquale Mazzocchi che arriverebbe per 4 milioni o Davide Faraoni che il Verona è disposto a liberare a zero.