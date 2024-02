Mediaset - Psg, assalto alla Serie A: nel mirino Leao, Osimhen e Lautaro

Ora che tutto è ufficiale, con tanto di comunicazione scritta al suo club, e che Kylian Mbappé è pronto a prendere casa a Madrid, le scosse di terremoto che si irradiano da Parigi rischiano seriamente di mandare in frantumi il nostro campionato. Il discorso, per quanto al momento banalmente ipotetico, è semplicissimo: il Psg deve trovare il sostituto di Mbappé e non ci ha messo molto a inserire in cima alla propria lista i tre migliori attaccanti della Serie A, vale a dire Rafa Leao, Victor Osimhen e Lautaro Martinez. Per i quali, va da sé, è pronto a riempire di soldi rispettivamente Milan, Napoli o Inter.

Da provare a prenderli (uno, solo uno di loro) a vestirli in maglia Psg ovviamente il passo non è così breve. Nemmeno, però, si può immaginare che i nostri club possano rinunciare a una pioggia di soldi perché da tempo il mantra della Serie A è chiarissimo: tutti hanno un prezzo. Il che porta a pensare che l'estate sarà lunga lunghissima e che aspettarsi un addio illustre è tutto fuorché fantascienza.

Già, ma cosa dicono i rumors che rimbalzano da Parigi? Che Al-Khelaïfi non se ne starà con le mani in mano, certamente, perché i tifosi del Psg si sono fatti negli anni la bocca buona e non hanno alcuna intenzione di cambiare abitudini. E che, nell'ordine, i campioni di Francia abbiano pensato a Leao (clausola da 175 milioni valida solo per l'estero e attivabile dal 5 al 15 luglio), poi a Osimhen (fresco di rinnovo al 2026 con relativa clausola da 130 milioni) e infine a Lautaro Martinez. Con qualche piccola differenza di ruolo (il secondo e il terzo sono attaccanti veri, il portoghese è più esterno e rifinitore) e di intenzioni, dato che l'interista non sembra abbia alcuna intenzione di cambiare aria e che, invece, all'addio sembrano indirizzati sia Osimhen che lo stesso Aurelio De Laurentiis. E Leao? Clausola a parte, è ovvio che offerte importantissime verrebbero prese in considerazione anche se molto potrebbe dipendere anche dall'eventuale nuovo allenatore.