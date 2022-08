Mediaset - Napoli, Kepa è più vicino. Ma se salta l'accordo col Chelsea, scelto il sostituto: il nome

Calciomercato Napoli - Per Kepa, manca l'intesa col Chelsea. La situazione è in aggiornamento, il portiere resta vicino al trasferimento in azzurro. Ma se qualcosa dovesse andare storto? Il Napoli si cautela, scelto il sostituto.

Mignolet è la seconda scelta: Napoli su Kepa

Si tratta di Mignolet, seconda scelta dietro Kepa nella lista del Napoli. Lo scrive Sport Mediaset:

"Capitolo portiere. Con Meret che ha deciso di accettare la proposta dello Spezia (dopo il rinnovo), la strada è spianata per arrivare allo spagnolo Kepa. Anche in questo caso, il giocatore e il Napoli avrebbero già l'accordo. C'è, invece, da limare la distanza con il Chelsea. L'operazione prevede un prestito a 3 milioni di euro, con l'inserimento di possibili bonus da 5,5 milioni. AdL vorrebbe ridurre drasticamente questa cifra e spera che l'agente di Kepa, Ramadani, possa intercedere con i Blues. Nel caso in cui non si dovesse trovare l'intesa, il Napoli è pronto a virare sul belga Simon Mignolet. Salvatore Sirigu è invece il candidato preferito per il ruolo di secondo portiere".