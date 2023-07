Mediaset - Maxime Lopez può arrivare prima del ritiro: l'ha chiesto Rudi Garcia, spunta il prezzo del Sassuolo

Calciomercato Napoli - S'è sbilanciato, Maxime Lopez che strizza l'occhio ai partenopei. Le sue dichiarazioni a Le Media Carré sono più di un indizio: "Mi piace molto un club del Sud Italia che mi ricorda molto il Marsiglia". E poi aggiunge che vorrebbe restare in Serie A, in un top club.

Come riporta SportMediaset, "Maxime Lopez può essere il primo rinforzo in vista del ritiro in Trentino per il Napoli di Rudi Garcia", e poi aggiunge:

"E Maxime Lopez, tre anni, 89 partite 5 gol con gli emiliani, è una richiesta proprio del tecnico francese per rinforzare il centrocampo del Napoli. Il calciatore del Sassuolo è stato individuato come il vice Lobotka, visto che Demme è in uscita. Oltre che da playmaker può giocare da trequartista. La trattativa può decollare direttamente tra il Presidente De Laurentiis e l'ad Carnevali. Il Sassuolo valuta il suo talento almeno 15 milioni con l'aggiunta di qualche bonus".