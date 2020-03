Paolo Bargiggia, giornalista Mediaset, commenta così su Twitter le ultime notizie in casa Napoli:

"Per il rinnovo di Dries Mertens avvocati del Napoli al lavoro. Difficile annuncio prima del match col Barcelona . Si valuta ipotesi mini clausola rescissoria. Belotti prima scelta per l'attacco. Per Milik deadline al 1° luglio su eventuale rinnovo. Se no sarà ceduto".