Ultime notizie SSC Napoli - Una cosa ha accomunato i due centrocampisti Billy Gilmour e Scott McTominay come racconta il Corriere dello Sport: “la voglia di giocare per il Napoli, con Antonio Conte. E non è mica retorica, una di quelle storie che si raccontano per alzare il livello di gradimento, ma la pura verità. McT, per dirne un’altra, ha parlato chiaro con il ds Manna spiegandogli che non avrebbe accettato altre destinazioni: parola d’onore, fatto”.