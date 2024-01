Mazzocchi vuole il Napoli, l'ha comunicato anche alla Salernitana: le ultime

Calciomercato Napoli - Pasquale Mazzocchi, napoletano di Barra e obiettivo del Napoli per la fascia destra per questa sessione di mercato invernale, ha una voglia matta di indossare l’azzurro e lo ha già comunicato anche al suo club. Lo assicura La Repubblica oggi in edicola.

Mercato Napoli, Mazzocchi vuole l'azzurro

Il problema però è la distanza con la Salernitana: l’ultima offerta partenopea è infatti di 2.5 milioni di euro, mentre la richiesta del Ds Sabatini rientrato al comando granata è di 4. L’atleta, per caratteristiche, può giocare anche a sinistra il che sarebbe ottimo per il Napoli in attesa di Mathias Olivera.