Mazzocchi ha detto sì al Napoli: la tempistica sulla possibile chiusura dell'affare con la Salernitana | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Pasquale Mazzocchi ha detto sì al Napoli. Il terzino, in forza alla Salernitana, ha accettato la proposta degli azzurri ribadendo al sodalizio granata che accetterà solo la soluzione Napoli nel caso in cui fosse in uscita. Per quanto riguarda le tempistiche, stando a quanto ci risulta, non saranno immediate. Secondo le nostre informazioni, l'affare potrebbe chiudersi la prossima settimana.

Pasquale Mazzocchi al Napoli

Su questo aspetto pesa molto anche l'avvento di Sabatini come DG della Salernitana il quale vorrà fare le opportune valutazioni sull'organico e dunque anche su Mazzocchi. Con De Sanctis, la situazione Mazzocchi era bella che intavolata. Adesso, con l'avvento di sabatini, bisognerà attendere.

