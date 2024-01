Mazzocchi-Napoli, la Salernitana vorrebbe cederlo dopo il 14 gennaio: il motivo

I colleghi di Salernitana News fanno il punto della situazione in merito al possibile arrivo a Napoli del terzino Pasquale Mazzocchi:

"Mazzocchi è in attesa che le due società trovino un punto d’incontro per il costo del cartellino: la Salernitana chiede 4 milioni, per realizzare una plusvalenza di 3, ma il Napoli si è fermato a 1,5 e potrebbe arrivare a 2 con dei bonus. La situazione potrebbe sbloccarsi dal 2 gennaio in poi. Ma c’è un orizzonte temporale, ovvero il derby del 14 gennaio prossimo. Il club granata potrebbe provare a temporeggiare fino a quel match, per non cedere il calciatore prima di un match così sentito e al diretto avversario e per poi concretizzare la cessione dopo.

Da segnalare anche che Mazzocchi è in diffida ed un eventuale cartellino giallo contro la Juve il 7 gennaio lo costringerebbe a saltare il derby, a prescindere dalla maglia. Molto dipenderà ovviamente anche dal sostituto che Sabatini dovrà individuare: piace Soppydel Torino ma di proprietà dell’Atalanta, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto"