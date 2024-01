Mazzocchi-Napoli, annuncio nelle prossime ore! Le cifre dell'affare e la scadenza del contratto del nuovo acquisto

Calciomercato Napoli - Pasquale Mazzocchi raggiungerà oggi il ritiro di Castel Volturno. Conoscerà i dirigenti, poi Mazzarri e il suo staff. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Rilanci dal Napoli per andare incontro alle richieste della Salernitana, affinché Mazzarri potesse essere accontentato:

"De Laurentiis ha acconsentito ad arrivare a 3 milioni, cifra accettata da Sabatini per liberarlo. I documenti saranno firmati al centro sportivo e gli annunci ufficiali sono attesi in giornata, ma non ci sono ostacoli neppure nei dettagli. L’esterno, 28 anni, si legherà al Napoli fino al 2027"