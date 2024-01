Mazzocchi al Napoli, ecco quando può esordire in maglia azzurra

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, fa il punto della situazione in merito al calciomercato Napoli:



"Oggi le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al Napoli per tre anni e mezzo più un’opzione per il quarto, Mazzocchi domani potrebbe anche sostenere il primo allenamento per mettersi a disposizione di Mazzarri in vista della sfida di domenica contro il Torino. L’allenatore toscano non sarà in panchina nella sua gara da ex perché il giudice sportivo gli ha inflitto un turno di squalifica dopo l’espulsione rimediata contro il Monza, toccherà al vice Frustalupi guidare il Napoli dalla panchina".